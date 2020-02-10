Отредактировать 1 картинку

Добрый день Делаю игру про прыгающие фрукты. Программная часть прототипа уже готова, для нее использовались совершенно рандомные ассеты (совсем не фрукты :)). Прототип можно скачать на [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KvazarGames.JumpandCrush]андроид[/url], а также есть [url=https://youtu.be/7jODoG7GCU0]видео[/url]. Теперь для игры нужна графика. В ...