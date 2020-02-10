Отредактировать 1 картинку

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложении картинка в SVG, соответственно нижеуказанные файлы должны получиться в этом формате:

1. Сделать из прикрепленной картинки такую https://forsage.by/images/footer/logo_footer.png

2. Сделать из прикрепленной картинки такую https://yadi.sk/d/QCeFptBfW0W5sA (обрезать пламя)

С меня хороший отзыв.

4 года назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
час назад