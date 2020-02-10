Требуется инфографика для почтовой рассылки по клиентам

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок398 просмотров
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Логистическая компания занимается доставкой грузов. Нужно взять за основу карту европы вместе с Россией. Отметить на карте нужные города. Нарисовать стрелки в города, куда возможна доставка. Так же на карте нужно разместить логотип компании.  Размеры и формат картинки обсуждаются.

4 года назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад