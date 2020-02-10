Изображение озера Байкал с надписью Байкал для изображения на футболке.
Требуется инфографика для почтовой рассылки по клиентам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логистическая компания занимается доставкой грузов. Нужно взять за основу карту европы вместе с Россией. Отметить на карте нужные города. Нарисовать стрелки в города, куда возможна доставка. Так же на карте нужно разместить логотип компании. Размеры и формат картинки обсуждаются.
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