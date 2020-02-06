Дизайн костюма

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок368 просмотров
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Разместить многофигурную композицию из 10 стилизованных моделей на формате А1 в любой из графических программ.

Работа сдается в формате PDF + исходный формат или EPS.

4 года назад
anndesign13
Анна Руссо 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад