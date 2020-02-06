Нарисовать тени под техникой

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок907 просмотров
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Всего 2 картинки поломоечной техники. Нужна реалистичная, ставящая тень, которая будет показывать что машина стоит)Пример  http://joxi.ru/l2ZZBXytEwRe32 

4 года назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад