Нарисовать тени под техникой

Запускаем проект – портрет на заказ, нужны художники способные сделать подобные работы с прикрепленных файлов. То есть стилистика под комиксы/мульт/гта/арт/попарт ну и все в таком духе по фото. Желательно, но не обязательно с подобным опытом. Присылайте свои ...