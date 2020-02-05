Отрисовать иконки продукции (полиграфия)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок342 просмотра
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Нужно отрисовать иконки продукции (полиграфия).

Список товаров: https://pechatnik.by/poligrafiya/

На каждый товар по 3 картинки.

ТЗ и требования в аттаче.

Интересует цена за 1 товар с учетом общего объема.

4 года назад
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад