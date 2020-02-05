Персонаж Веркэт для обложки книги

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок275 просмотров
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Веркэт - это оборотень тигр. Задача такая: нужно восоздать тигра стоящего подобно человеку: в боевой стойке, с небольшим топором в руке и в тёмном и туманном лесу. Схожий персонаж прикреплю.

4 года назад
AmurY
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад