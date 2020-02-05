Коллажи, рисунки с юмором по темам новостей

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок268 просмотров
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Нужно создавать коллажи и рисунки в разных стилях по разным темам новостей. Желательно делать быстро - я даю тему новости и коротко ТЗ что нужно изобразить в коллаже или рисунке (свой креатив и подача приветствуется). В стиле карикатур, с юмором и приколами (но могут быть разные стили, главное креативно подать тему с юмором).

Пишите что можете делать - только коллажи, или рисунки, иллюстрации. 

Присылайте свои варианты работ и портфолио.

4 года назад
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад