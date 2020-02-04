Нужно сделать 2 иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок428 просмотров
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Нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта.

Иллюстрации должны отражать смысл того, что рядом в тексте описано. Для примера - для календаря, нужен календаря кусок, но с минимумом текста и красочно.

4 года назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад