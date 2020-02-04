2 рекламных Банера для вк

Нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта. Иллюстрации должны отражать смысл того, что рядом в тексте описано. Для примера - для календаря, нужен календаря кусок, но с минимумом текста и красочно.
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2 рекламных банера вк (универсальная запись) для студии красоты
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