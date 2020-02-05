Нарисовать изображения к категориям

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки191 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо нарисовать три изображения для трех категорий на сайте.

сайт: noomis.ru

нужны изображения в следующих местах: https://yadi.sk/i/uxvuU-FkVJeIrg

предполагаю, что изображение должно быть полу-прозрачным в качестве фона блока в верхнем или нижнем правом углу, но можно рассмотреть и ваши варианты.

Спасибо!

4 года назад
Rillki
Кирилл 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$15
1 день
Все хорошо
Все отлично!