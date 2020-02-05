Нужно нарисовать шапку для ютуб канала

Нужно отрисовать иконки продукции (полиграфия). Список товаров: [url=https://pechatnik.by/poligrafiya/]https://pechatnik.by/poligrafiya/[/url] На каждый товар по 3 картинки. ТЗ и требования в аттаче. Интересует цена за 1 товар с учетом общего объема.
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шапку для ютуб канала нужно нарисовать, пример и подробнее обсудим.Оставляйте примеры кто делал шапки для ютуба. И примеры цен за работы.
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