Нужно нарисовать шапку для ютуб канала

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок348 просмотров
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шапку для ютуб канала нужно нарисовать, пример и подробнее обсудим.Оставляйте примеры кто делал шапки для ютуба. И примеры цен за работы. 

4 года назад
krasimweb
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад