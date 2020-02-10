Нарисовать GIF Анимацию

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки384 просмотра
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Здравствуйте

Нужно нарисовать 3 гифки.

1) Беременная женщина сидит на полу и делает упражнение "бабочка"

2) Беременная женщина делает упражнение йоги "Кошка"

3) Беременная женщина стоя крутит бежрами - делает упражнение "Восьмерка"

Все это должно быть в приятном няшном стиле типа этого:

https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ

Длительность 15 секунд

Анимация повторяющаяся (как в примере)

+  прогресс https://prnt.sc/qybj3m

Срок 2 дня (лучше быстрее)

Стоимость 6000 рублей

4 года назад
bigkir
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lilianiyart
Лилия 
41 годУкраина
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
$100
2 дня
Все отлично. Рекомендую
Уверенно, и легко было работать.