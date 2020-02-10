Нарисовать GIF Анимацию

Нужно отрисовать иконки продукции (полиграфия). Список товаров: [url=https://pechatnik.by/poligrafiya/]https://pechatnik.by/poligrafiya/[/url] На каждый товар по 3 картинки. ТЗ и требования в аттаче. Интересует цена за 1 товар с учетом общего объема.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Нужно нарисовать 3 гифки.
1) Беременная женщина сидит на полу и делает упражнение "бабочка"
2) Беременная женщина делает упражнение йоги "Кошка"
3) Беременная женщина стоя крутит бежрами - делает упражнение "Восьмерка"
Все это должно быть в приятном няшном стиле типа этого:
https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ
Длительность 15 секунд
Анимация повторяющаяся (как в примере)
+ прогресс https://prnt.sc/qybj3m
Срок 2 дня (лучше быстрее)
Стоимость 6000 рублей
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