Нужно спарсить данные отсюда https://www.b17.ru/psiholog Поля: Ссылка на анкету Имя Фамилия Город Номер телефона Сколько провел консультаций онлайн http://joxi.ru/n2YwDD7U0Z3k0r Срок 1 день
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
- $40
Задача: Нужно по инструкции добавлять товары на ВБ: 1) Создавать картинку по готовому psd-шаблону 2) Создавать заголовки и короткое описание 3) Загружать карточку на ВБ Для всех шагов есть подробная инструкция. Нужно добавить 50 товаров Цена 2500 рублей Срок: 3 дняНаполнение сайтов36 заявокЗакрытгод назад
- $100
Добрый день.Мне нужны 2 psd-макета карточек товаров для Вайлберис.[list=1][*]Вейпы (устройства). Пример: https://www.wildberries.ru/catalog/81001984/detail.aspx?targetUrl=XS[*]Расходники (испарители и картриджи). Пример: https://www.wildberries.ru/catalog/74730744/detail.aspx[/list]Для каждого макета нужны по 15 цветовых схем. Чтобы мы могли потом менять изображения, названия и прочие данные и ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Задача: Написать скрипт, который умеет: 1. Рассылать голосовое сообщение(гс) по списку пользователей со скрытием имени отправителя в Телеграм 2. Работает в многопотоке 3. Если есть ответ на гс, создает частную группу, в которую добавляет аккаунт менеджера. Эта группа является ...Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Добрый деньСитуация сейчас:Мы рассылаем сообщения нашим потенциальным клиентам через Телеграм Портейбл вручную. 10 сообщений в день с 1 аккаунта, всего 10 аккаунтов. Итого 100 сообщений в сутки.Сообщения голосовые пересланные со скрытым именем отправителя.Есть задача масштабировать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Мне нужно на виртуальной машине запускать 5 копий одного андроид-приложения ( с разных андроид устройств, с разных айпи)Задача:Выбрать необходимый вдс, установить на него эмулятор, и всё настроить, чтобы это всё работало.Или предложить альтернативное решениеСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
У меня есть лицензия Zennoposter Pro Мне нужно запускать одно приложение в андроид эмуляторе в 5 эксземплярах (разные аккаунты), с разными айпи (типа с разных устройств) и работать с ними вручную.Задача настроить это всё.Мобильные приложения2 заявкиЗакрытгод назад
- $250
В общем документация 3commas с кучей каких то шаблонов на Питоне https://github.com/3commas-io/3commas-official-api-docs Нужно написать скрипт, который будет непрерывно парсить новости на одном сайте По ключевым словам отсеивать нужную новость Брать из неё название монеты и посылать команду в 3commas на: 1) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Доброго дня Есть такой сайт https://app.gala.games/store Нужен код, который будет по названию товара в каталоге возвращать ссылку на этот товар Собственно всё)Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Нужно к SmartSender подключить Амо, и выполнить базовую настройку в Амо для 6 менеджеров .чтобы по каждому можно было видеть количество переписок в день, количество неотвеченных по каждому и общую. Цель: чтобы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $90
НАстроить кампанию Возврата посетителей на сайт Около 30 объявлений Из них есть также объявления типа: Осталось 2 дня, Начало сегодня, Осталось 2 часа…Который должны запускаться в нужное время и выключаться без моего участия Что нужно: Согласовать со мной размеры ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Перестали доходить письма на сервера мэилру. Там надо чето куда то добавить кому то написать и тп Нет времени разбираться. Нужно чтобы письма доходили нормально Спам я не слал Кто уже делал отзовитесь пожалуйстаСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна авторизация на Геткурсе через Инстаграм Кто может сделать такой кастом, напишите плиз Обсудим цену и срокиВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Есть около 100 отзывов в виде скринов, текстов, видео, фотоНужно оформить их на странице сайта на Геткурсе Срок 2 дня 1500 рублейНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Добрый день Есть геткурс, где есть редактор страниц Есть отзывы в скринах (штук 100 примерно) в группе телеграма Нужно эти отзывы в скринах читабельно разместить на странице компонентом "картинки плиткой" Срок: до утраСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Добрый день Есть аккаунт на Сендпульсе и домен нужно настроить всю эту штуку, чтобы я мог уже утром сделать рассылкуСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Доброго времени суток Нужно настроить ретаргет на сайт в Я.Директ и Г.Эдвордс Настроить аудитории - были на сайте 60 дней, 30, 10 дней Чтобы все кто был на сайте видели объявление с ссылкой на страницу сайта Показать мне как добавлять ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Доброго времени суток Нужно настроить ретаргет на сайт в Я.Директ и Г.Эдвордс Настроить аудитории - были на сайте 60 дней, 30, 10 дней Чтобы все кто был на сайте видели объявление с ссылкой на страницу сайта Показать мне как добавлять ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Доброго времени суток Нужно настроить ретаргет на сайт в Я.Директ и Г.Эдвордс Настроить аудитории - были на сайте 60 дней, 30, 10 дней Чтобы все кто был на сайте видели объявление с ссылкой на страницу сайта Показать мне как добавлять ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Добрый день. Нужно настроить возврат посетителей на сайт (создать тестовое объявление в кабинете директа) Посетителей всех страниц Нужно показать это в скайпе с демонстрацией экрана. 1000 рублейКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад