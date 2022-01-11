bigkir

Кирилл Внуков bigkir

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
месяц назад
Парсинг данных с сайта
все окей
a_gusseinov
27 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
2 года назад
JavaScript написать код изъятия ссылки
Все отлично. Рекомендую!
Всё отлично. Спасибо
Ответный отзыв
advert36
Евгений 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
3 года назад
Настроить РСЯ на возврат посетителей на сайт
Было приятно иметь дело с Кириллом. Всегда был на связи и оперативно отвечал. Оплату получил.
Все ок
Ответный отзыв
dmitriy-pryadko
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Adwords - настроить ретаргет на сайт
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Спасибо. Все ок
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Нужно нарисовать 2 гифки
Все ок, рекомендую!
Все супер
Ответный отзыв