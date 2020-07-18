Нужно нарисовать 2 гифки

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Завершен3 заявки363 просмотра

Нужно нарисовать 2 гифки на 14 секунд

По аналогии с этой

https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ

Только другие упражнения (тоже очень незамысловатые)

Размер гифки 1200*1200 пикселей

5000 рублей, срок сегодня

5 лет назад
bigkir
Кирилл 
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Nasty_a_
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Все супер
Все ок, рекомендую!

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Nasty_a_
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