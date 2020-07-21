Здравствуйте. Нужно перевести картинку в вектор (обводка линий красным цветом) и потом в SVG файл для программы Inkscape, для вырезки на лазере. 77 миллиметров ширина, 9 слоев каждыи слой имеет "ушки". И потом все 9 картинок (слоев) разместить на странице размером 20 *25 сантиметров максимално близко друг к другу.

Нужно поставить блок или замок на пропорции картинки (она вверх ногами), и уменьшить её чтобы ширина картинки была 7.7 см. Затем, добавить сверху полоску с размером 11.7 см на 1.5см (таким образом сделать ушки). А потом, нужно сделать обдводку в красный цвет контура (включая ушки) каждого слоя там где указано на рисунке (их всех вместе 9).

картинка прикреплена