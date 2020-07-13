Отрисовать персонаж в компьютере по готовому рисунку

У меня есть рисунок от руки, в нем все уже продумано, менять ничего не нужно. Его нужно отрисовать в компьютере. Персонаж будет использоваться в логотипе и на странице сайта, печататься на сертификатах, билбордах. Еще нужно выбрать 2 цвета фона розовый и голубой, пастельные оттенки. цвет корпуса серый или серебро, волосы разноцветные как радуга, каждая прядь одного цвета, ручка желтая