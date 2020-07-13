Отрисовать персонаж в компьютере по готовому рисунку

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Завершен5 заявок261 просмотр

У меня есть рисунок от руки, в нем все уже продумано, менять ничего не нужно. Его нужно отрисовать в компьютере. Персонаж будет использоваться в логотипе и на странице сайта, печататься на сертификатах, билбордах.  Еще нужно выбрать 2 цвета фона розовый и голубой, пастельные оттенки. цвет корпуса серый или серебро, волосы разноцветные как радуга, каждая прядь одного цвета, ручка желтая

5 лет назад
ValentinaVP
Валентина 
43 года
6 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

iversonkz
Искандер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Искандер быстро, тщательно и с терпением к заказчику выполнил задание. Спасибо
Приятно иметь дело с такими людьми!

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iversonkz
Искандер 
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