Геральдический щит

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Закрыт18 заявок523 просмотра

Исходя из предложенного эскиза необходимо разработать и нарисовать геральдический щит в формате и качестве, позволяющем его дальнейшее использование (в том числе в печати). Предложения по корректировке герба для лучшего эстетического оформления - приветствуются.

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