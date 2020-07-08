Отрисовать стикеры

Есть два готовых макета для гравировки. *.cdr Необходимо сделать абсолютно аналогичные макеты на список 91 имя, т.е. просто поменять надпись. Имена с меньшим количеством букв, чем в примере, нужно масштабировать,(сделать больше), возможно подвинуть ...