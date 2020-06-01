kornishok

Виктория kornishok

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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Отзывы заказчиков

guest_15886709627724
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Ава на гугл акк
Спасибо,все пришло. Есть небольшие минусы,но они не видны так что 5. И да за такую работу деньги как договорились отправил😉
Данный заказчик долго задерживал оплату. После чего сказал, что ответит только отзывом. К сотрудничеству не рекомендую.
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