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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
5 лет назад
Спасибо,все пришло. Есть небольшие минусы,но они не видны так что 5. И да за такую работу деньги как договорились отправил😉
Ответный отзыв
Данный заказчик долго задерживал оплату. После чего сказал, что ответит только отзывом. К сотрудничеству не рекомендую.