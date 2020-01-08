Kexitate

Екатерина Kexitate

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор. Знимаюсь компьютерной живописью и ретушью фото.

Занимаюсь иллюстрациями в разных стилях, а именно: аниме, мультяшный. Так же работаю в профессиональной программе Photoshop. Ретуширую фото, переделываю цвет изображениям, удаляю фон и многое другое. 

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Отзывы заказчиков

mamayamid
Максим 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
7 баллов
2 года назад
Стикеры для игры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3Dhub
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Рисунок лисы
Отлично!
Всегда на связи, и оплачивает вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Отрисовать картинки, графики и чертежи в фотошопе
Умница, красавица (надеюсь :)) всё сделала оперативно и в нужном формате PSD. Отрисовала две детали и один график. Спасибки!
Хорошо сработались. Задача поставлена ясно, оплата в срок.
Ответный отзыв
headholder
Антон 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Раскраски на тему Корона-Вируса
Просто умничка!!! Очень благодарен)
Задачи поставлены четко, понятно, оплата пришла сразу после выполнения работы.
Ответный отзыв
RedKing
57 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$32
10 баллов
5 лет назад
Эротический рисунок лисы.
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей. Очень хорошо коммуницирует с заказчиком в ходе работы. Хорошее качество работы за разумные деньги! Продолжаем дальнейшее сотрудничество с Екатериной!
Замечательный работодатель, быстро выходит на связь, оплачивает вовремя! Рекомендую)
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
12 отзывов
от $8
от 5 часов
нет рейтинга