Иллюстратор. Знимаюсь компьютерной живописью и ретушью фото.

Занимаюсь иллюстрациями в разных стилях, а именно: аниме, мультяшный. Так же работаю в профессиональной программе Photoshop. Ретуширую фото, переделываю цвет изображениям, удаляю фон и многое другое.