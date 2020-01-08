Иллюстратор. Знимаюсь компьютерной живописью и ретушью фото.
Занимаюсь иллюстрациями в разных стилях, а именно: аниме, мультяшный. Так же работаю в профессиональной программе Photoshop. Ретуширую фото, переделываю цвет изображениям, удаляю фон и многое другое.
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Портфолио
- Кинжал для игры130 просмотров
- Портрет в ч/б158 просмотров
- Карта эмоций персонажа176 просмотров
- Обложка для комикса473 просмотра
- Стикеры с собачкой420 просмотров
- Портрет в аниме стиле521 просмотр
- Стикеры для кальянной494 просмотра
- Подарочные Стикеры377 просмотров
- Милые животные308 просмотров
- Илюстрации в аниме стиле.304 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
4 года назад
Отлично!
Ответный отзыв
Всегда на связи, и оплачивает вовремя, рекомендую
$4
10 баллов
4 года назад
Умница, красавица (надеюсь :)) всё сделала оперативно и в нужном формате PSD. Отрисовала две детали и один график. Спасибки!
Ответный отзыв
Хорошо сработались. Задача поставлена ясно, оплата в срок.
$35
10 баллов
5 лет назад
Просто умничка!!! Очень благодарен)
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко, понятно, оплата пришла сразу после выполнения работы.
$32
10 баллов
5 лет назад
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей. Очень хорошо коммуницирует с заказчиком в ходе работы. Хорошее качество работы за разумные деньги! Продолжаем дальнейшее сотрудничество с Екатериной!
Ответный отзыв
Замечательный работодатель, быстро выходит на связь, оплачивает вовремя! Рекомендую)
Иллюстрации и Рисунки
12 отзывов
от $8
от 5 часов
нет рейтинга