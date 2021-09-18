Необходимо создать раскраску на тему электробезопасности, включающую 8 страниц формата A5 и обложку. Работы должны быть направлены на профилактику травматизма и содержать яркие иллюстрации.
Рисунок лисы
Здравствуйте, интересует работа: Для интернет-магазина постельного белья необходимо нарисовать как лиса спит ,укрытая одеялом или на одеяле. Цвет одеяла, простыни может быть как белый или как вы пожелаете.
Вид сверху, фон заполнен одеялом, или кроватью. Пример прикрепил. Важно чтобы был элемент уюта: кровать, одеяло, сон и как лиса довольная лежит и спит, т.к. рисунок для магазина постельного белья. Сроки не так уж и важны: хоть неделю рисуйте, главное качество. Файл нужен в jpeg
Выбранный исполнитель
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