Рисунок лисы

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка145 просмотров

Здравствуйте, интересует работа: Для интернет-магазина постельного белья необходимо нарисовать как лиса спит ,укрытая одеялом или на одеяле. Цвет одеяла, простыни может быть как белый или как вы пожелаете.

Вид сверху, фон заполнен одеялом, или кроватью.  Пример прикрепил. Важно чтобы был элемент уюта: кровать, одеяло, сон и как лиса довольная лежит и спит, т.к. рисунок для магазина постельного белья. Сроки не так уж и важны: хоть неделю рисуйте, главное качество. Файл нужен в jpeg

4 года назад
3Dhub
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kexitate
24 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Escrow
Отлично!
Всегда на связи, и оплачивает вовремя, рекомендую

Заявки фрилансеров

Kexitate
24 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать раскраску

    Необходимо создать раскраску на тему электробезопасности, включающую 8 страниц формата A5 и обложку. Работы должны быть направлены на профилактику травматизма и содержать яркие иллюстрации.

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Иллюстрации арт

    Требуется нарисовать иллюстрацию лица на основе предоставленной фотографии. Необходимо создать качественный рисунок, обращая внимание на детали и особенности изображения. Работы должны быть выполнены в художественном стиле, соответствующем выбранному примеру.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать этикетку по примеру

    Требуется нарисовать этикетку в стиле, аналогичном приложенной картине, с перерисовкой другого лица. Фото для работы будет предоставлено в переписке. Ожидается высокая точность в передаче стиля и деталей.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка костюма дракона

    $50

    Требуется зарисовать концепт костюма дракона, который будет одеваться на человека на ходулях. Высота костюма должна составлять 2-2,5 метра. Основные элементы: голова, туловище, хвост, ноги, руки и большие подвижные крылья. Показать расположение человека внутри костюма. Без детальной проработки, основное внимание на идее.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить картинку и сделать PNG и Jpeg форматы

    $7

    Необходимо оформить логотип, внеся коррективы в уже имеющиеся наработки. По завершении работы предоставить итоговую картинку в форматах PNG и JPEG. Ожидается качественное исполнение с учетом всех пожеланий.

    Иллюстрации и Рисунки38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен аниме-арт по пояс

    Требуется создать аниме-арт по пояс на основе предоставленного персонажа. Ожидаются изменения и дополнения по желанию. Стиль рисовки будет предоставлен. Результат должен быть в формате с сохранением всех слоев для дальнейшей анимации. Бюджет от 100 до 300.

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовить макет в photosopв одном файле на 3х досках

    $7

    Создайте 3 простых макета в формате PSD на 3 досках в одном файле, чтобы их можно было объединить в PDF. Внесите небольшие правки по цвету, сделайте контейнер по типу Bootstrap для изображений 800x600 с рамкой. Подложка должна иметь текстуру дерева. После выгрузки страницы должны соответствовать стандартам формата A4.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание мемов

    Требуется разработать 8 мемов по предложенным тематикам. Открыты к новым идеям и предложениям. Мемы должны быть оригинальными и соответствовать современным трендам.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад