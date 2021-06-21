Здравствуйте! Необходимо создать скриншоты приложения для публикации в Play Market. ТЗ будет предоставлено.
Создание мемов
Привет! Нужны мемы по 1 на каждую позицию (всего 8 штук). Тематики набросал. Если есть идеи лучше - только приветствуются.
Заявки фрилансеров
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