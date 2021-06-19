Нужно по фотографии лица человека сделать это же лицо в стиле пиксель арт.
Придумать и отрисовать персонаж для сайта.
Добрый день.
Нужен иллюстратор.
Для сайта требуется персонаж. Страниц у сайта много, так что персонаж будет придуман один раз,
но нарисован множество раз, с разными предметами и в разных ракурсах.
Персонаж будет брендироваться в США, поэтому будем подписывать с вами договор о том, что этот персонаж собственность компании.
Скачанные из сети персонажи рассматриваться не будут.
Это будет сразу считаться некачественной работой и приниматься и оплачиваться не будет.
От вас, на первом этапе, примерные цены на:
1. Придумывание и создание самого персонажа.
2. Дублирование этого персонажа с разными предметами и в разных ракурсах.
Примеры работ с ценой приветствуются для понимания качества в соотношении к цене.
В начале заявки напишите слово "Персонаж".
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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