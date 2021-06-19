Придумать и отрисовать персонаж для сайта.

# 1 — $

Добрый день.

Нужен иллюстратор.

Для сайта требуется персонаж. Страниц у сайта много, так что персонаж будет придуман один раз,

но нарисован множество раз, с разными предметами и в разных ракурсах.

Персонаж будет брендироваться в США, поэтому будем подписывать с вами договор о том, что этот персонаж собственность компании.

Скачанные из сети персонажи рассматриваться не будут.

Это будет сразу считаться некачественной работой и приниматься и оплачиваться не будет.

От вас, на первом этапе, примерные цены на:

1. Придумывание и создание самого персонажа.

2. Дублирование этого персонажа с разными предметами и в разных ракурсах.

Примеры работ с ценой приветствуются для понимания качества в соотношении к цене.

В начале заявки напишите слово "Персонаж".

Спасибо.