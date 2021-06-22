Нарисовать 5 минималистичных картинок

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Завершен2 заявки698 просмотров

Добрый день

Необходимо скопировать 5 минималистичных картинок

срок выполнения до 5 дней

4 года назад
guest_16240205132826
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад
$25
4 дня
Escrow
Все круто Быстро, красиво и качественно :)
Крутой заказчик. Четко и грамотно поставил цель. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Юлия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад