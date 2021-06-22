Карта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок402 просмотра

Добрый день!

Мне нужно карту Москвы, на которой будет указано два магазина. Пример как Яндекс рисует https://c2n.me/4cqjy0J.jpg но только красивей и понятней.

Я эту картинку буду на Авито вставлять.

Цель этой картинки — дать понять людям, что есть два магазина запчастей Киа и Хендай, один находится на севере Москвы, второй в городе Балашиха.

Сделаете?

4 года назад
zebys
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4 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
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Спасибо за работу. Все понравилось!
Хороший заказчик, буду рада дальше сотрудничеству :)

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