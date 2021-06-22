Европа, Страны персидского залива, Азия Для начала нужно срисовать границы государств с яндекс карт (т.е. сами государства по отдельности) в векторе . Потом нужно наложить на них дороги, железные дороги, и ...
Карта
Добрый день!
Мне нужно карту Москвы, на которой будет указано два магазина. Пример как Яндекс рисует https://c2n.me/4cqjy0J.jpg но только красивей и понятней.
Я эту картинку буду на Авито вставлять.
Цель этой картинки — дать понять людям, что есть два магазина запчастей Киа и Хендай, один находится на севере Москвы, второй в городе Балашиха.
Сделаете?
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