tiabus

Вячеслав tiabus

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Делаю дизайн интерфейсов, сайтов, обработку фото в figma, photoshop, adobe lightroom

Вячеслав, 29 лет. г. Одесса, профессиональный ретушёр. В поисках удаленной работы на постоянной основе. Работаю в данной сфере около 8 лет. Последние 5 лет сотрудничал в основном с интернетом магазинами. К работе отношусь ответственно, всегда развиваюсь, делаю качественно, аккуратно и быстро. Усидчивый и трудолюбивый.

Основные направления :

- Дизайн сайтов;

- Разработка интерфейсов;

- предметная ретушь;

- замена, удаление фона, помощь в подборе фона;

- обтравка объектов( с помощью масок, пера и прочего);

- предметное коллажирование ;

- полная коррекция фото;

-удаление ватермарок;

- добавление нужных объектов на фото;

- цветокоррекция

Недавно начал изучать иллюстрастор. Владею фотошоп и лайтрум на профессиональном уровне. Иллюстратор - начальный уровень. Figma уверенный пользователь. Буду рад приступить к работе или выполнить тестовое задание. Некоторые из моих работ можно увидеть в портфолио

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

mykolakulahin
Николай 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Добавить тень к картинке и положить ее на фон
Быстро, без правок, без лишних вопросов. Рекомендую
Все супер! ТЗ отлично расписано, была доп работа , доплата без всяких вопрос! Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
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