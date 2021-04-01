Вячеслав, 29 лет. г. Одесса, профессиональный ретушёр. В поисках удаленной работы на постоянной основе. Работаю в данной сфере около 8 лет. Последние 5 лет сотрудничал в основном с интернетом магазинами. К работе отношусь ответственно, всегда развиваюсь, делаю качественно, аккуратно и быстро. Усидчивый и трудолюбивый.
Основные направления :
- Дизайн сайтов;
- Разработка интерфейсов;
- предметная ретушь;
- замена, удаление фона, помощь в подборе фона;
- обтравка объектов( с помощью масок, пера и прочего);
- предметное коллажирование ;
- полная коррекция фото;
-удаление ватермарок;
- добавление нужных объектов на фото;
- цветокоррекция
Недавно начал изучать иллюстрастор. Владею фотошоп и лайтрум на профессиональном уровне. Иллюстратор - начальный уровень. Figma уверенный пользователь. Буду рад приступить к работе или выполнить тестовое задание. Некоторые из моих работ можно увидеть в портфолио
Портфолио
- Лэндинг портфолио21 просмотр
- Дизайн сайта22 просмотра
- Дизайн визитки с исходниками62 просмотра
- Оформление дизайна канала на Twitch76 просмотров
- Продающая инфографика чехлы для обуви66 просмотров
- Продающая инфографика чехлы для обуви94 просмотра
- Нанесение инфографики для сайта wildberries68 просмотров
- Удаление объектов с фото169 просмотров
- Обтравка обуви для интернет магазина120 просмотров
- Делаю продающие фото для сайта wildberries112 просмотров
- Нанесение инфографики для интернет магазина99 просмотров
- Обработка фотографий для алиекспрес127 просмотров