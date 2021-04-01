Делаю дизайн интерфейсов, сайтов, обработку фото в figma, photoshop, adobe lightroom

Вячеслав, 29 лет. г. Одесса, профессиональный ретушёр. В поисках удаленной работы на постоянной основе. Работаю в данной сфере около 8 лет. Последние 5 лет сотрудничал в основном с интернетом магазинами. К работе отношусь ответственно, всегда развиваюсь, делаю качественно, аккуратно и быстро. Усидчивый и трудолюбивый.

Основные направления :

- Дизайн сайтов;

- Разработка интерфейсов;

- предметная ретушь;

- замена, удаление фона, помощь в подборе фона;

- обтравка объектов( с помощью масок, пера и прочего);

- предметное коллажирование ;

- полная коррекция фото;

-удаление ватермарок;

- добавление нужных объектов на фото;

- цветокоррекция

Недавно начал изучать иллюстрастор. Владею фотошоп и лайтрум на профессиональном уровне. Иллюстратор - начальный уровень. Figma уверенный пользователь. Буду рад приступить к работе или выполнить тестовое задание. Некоторые из моих работ можно увидеть в портфолио