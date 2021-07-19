Создать графическое изображение из элемента на фото

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Завершен3 заявки522 просмотра

Нужно графическое изображение геральдического типа, максимально повторяющее тисненный декор на старых кожанных стульях.

Элементы присутсвующие в композиции: стилизированное сердце и королевский жезл.

Есть фото стульев в среднем качестве и картинка с примером желаемой деталировки.

4 года назад
aniram2000
Марина 
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

CrystalCastle
Юлия 
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4 года назад
$7
9 дней
Escrow
всё ок
все ок

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Артем
 
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Александра
 
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4 года назад
4 года назад
CrystalCastle
Юлия 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад