Иллюстрации и коллажи для кейсов

Друзья, приветствую!Делаем наполнение кейсов, кейсы - веб-сайты, айдентика и другое.Необходимо из представленного материала подготовить граф.контент для сайта.Есть черновой и чистовой материал проекта из него формируем контент для сайта.Тизерки, иконки, фон, коллаж и др..Текущий план работ - 5 проектов. Под каждый проект на выходе 5 файлов, описание выше.На что будет похоже и качество работы примерно так:Примеры коллажей:https://take.ms/J0cp4 и https://take.ms/mFzLk Пример мокапов:https://take.ms/mFzLk Пример объектов:https://take.ms/kpkBX Пример фона https://take.ms/8VlST или так https://take.ms/4SEEQ Жду от вас предложения.

Приступать можем с сегодняшнего дня.

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