Иллюстрации и коллажи для кейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок495 просмотров

Друзья, приветствую!Делаем наполнение кейсов, кейсы - веб-сайты, айдентика и другое.Необходимо из представленного материала подготовить граф.контент для сайта.Есть черновой и чистовой материал проекта из него формируем контент для сайта.Тизерки, иконки, фон, коллаж и др..Текущий план работ - 5 проектов. Под каждый проект на выходе 5 файлов, описание выше.На что будет похоже и качество работы примерно так:Примеры коллажей:https://take.ms/J0cp4  и https://take.ms/mFzLk Пример мокапов:https://take.ms/mFzLk Пример объектов:https://take.ms/kpkBX Пример фона https://take.ms/8VlST  или так https://take.ms/4SEEQ  Жду от вас предложения.

Приступать можем с сегодняшнего дня.

Оплата 50% или по безопасной сделке

4 года назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Саргис
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Мария
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иллюстрацию в векторе

    Здравствуйте. Необходимо Нарисовать в векторе. https://youtube.com/shorts/cYFTlMjBjL0?feature=share На шапку Добавить логотип компании следующим заданием будет Нарисовать анимацию м экспортировать в svg. Поэтому в приоритете заявки кто умеют и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать изображения автомобилей до определенных модификаций

    Есть два изображения автомобиля - цельнометаллический фургон и шасси с кабиной. Необходимо на базе этих изображений сделать четыре модификации - скорая помощь, ритуальный автомобиль, школьный автобус и рефрижераторный фургон. Подробности доработок в прилагаемом файле "stk_img_tst.pdf". ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать интерфейсы для игр

    Необходимо нарисовать интерфейсы для карточных игр (типа покерстарс), шахматы как тут https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetstartgames.chess&amp;hl=ru&amp;gl=US, нарды в такой же концепции и  др. Все должно быть на высоком уровне. Платим хорошо.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать обложку к песни

    Нарисовать креативную обложку для рок-песни в стиле современного вестерна (аля афиша американских фильмов 60-70 годов. Творческий подход и профессионализм приветствуются.  Пример приблизительного стиля в прикрепленных. Для деталей пишите в ПП.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оцифровка графиков

    Необходимо оцифровать графики, которые когда-то строились по экспериментальным данным. Числовые значения представить в виде таблицы Excel. Срочно.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад