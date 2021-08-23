Нарисовать иллюстрацию в векторе

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Завершен27 заявок667 просмотров

Здравствуйте. Необходимо Нарисовать в векторе.

https://youtube.com/shorts/cYFTlMjBjL0?feature=share

На шапку Добавить логотип компании

следующим заданием будет Нарисовать анимацию м экспортировать в svg.

Поэтому в приоритете заявки кто умеют и рисовать и анимировать

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
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год назад

Выбранный исполнитель

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
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$1
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Рекомендую
Редкая связь. А так рекомендую.

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