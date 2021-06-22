Необходимо оцифровать графики, которые когда-то строились по экспериментальным данным. Числовые значения представить в виде таблицы Excel. Срочно.
Доработать изображения автомобилей до определенных модификаций
Есть два изображения автомобиля - цельнометаллический фургон и шасси с кабиной. Необходимо на базе этих изображений сделать четыре модификации - скорая помощь, ритуальный автомобиль, школьный автобус и рефрижераторный фургон. Подробности доработок в прилагаемом файле "stk_img_tst.pdf". Обращаю внимание, что изображения в этом файле - не более, чем примеры (иллюстрации к заданию). Копировать непосредственно с них какие-либо элементы не нужно. Один в один делать не обязательно. Наложенные текстуры и элементы должны быть приемлемого, сопоставимой с исходным изображением, качества (резкость, соблюдение перспективы, реалистичность).
Необходимо именно доработать имеющиеся изображения, с сохранением прозрачности. Категорически НЕ предлагать найти готовые изображения через поисковые системы, т.к. изображения будут использоваться на сайте для выбора модификации, ракурс и контуры должны совпадать.
На самом деле, модификаций больше больше (но они проще). Так же, есть еще несколько марок, которые нужно будет доработать по тому же принципу. Но пока речь идет только о данном задании. Если это задание получится выполнить с приемлемым качеством, то предложу дополнительный объем.
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