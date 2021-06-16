Нарисовать картинку с этапами работы для сайта

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Завершен15 заявок497 просмотров

Нужно нарисовать картинку для размещения её на главной странице сайта https://meshki.pro/:

1. Размер - 1200*500 (высота может немного отличаться как в плюс, так и в минус)

2. Цветовая гамма подходящая сайту - https://meshki.pro/ (оранжевый, синий, белый)

3. Формат - пнг (без фона сделать)

4. Этапы:

1 - Обработка заявок с сайта и по телефону

2 - Расчёт стоимости заказа*

* - с учетом всех скидок и доставки (это разместить внизу картинки, как сноску)

3 - Согласование заказа и сроков поставки

4 - Производство или проверка наличия на складе

5 - Проверка качества продукции и сборка заказа

6 - Доставка

5. Примеры этапов - в приложенных файлах

6. Сделать такую картинку, чтобы она органично вписалась на страницу сайта. Месторасположение картинки  на сайте, будет указано в файле "Месторасположение".

7. Желательно нарисовать несколько картинок, чтобы была возможность выбрать более точное попадание и уже отдельно работать с определенной картинкой.

4 года назад
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$14
2 дня
Рекомендую. Предложил несколько вариантов по демократичной цене. Выбрали один вариант, решили модернизировать, с первого раза получилось. В общем, рекомендую!
Подробное задание, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!

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