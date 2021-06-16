В рамках социального проекта по уничтожению мирного населения в годы Великой Отечественной Войны нужно для книги перерисовать картинку. Нужно для обложки книги перерисовать картинку. Авторство будет указано.
Нарисовать картинку с этапами работы для сайта
Нужно нарисовать картинку для размещения её на главной странице сайта https://meshki.pro/:
1. Размер - 1200*500 (высота может немного отличаться как в плюс, так и в минус)
2. Цветовая гамма подходящая сайту - https://meshki.pro/ (оранжевый, синий, белый)
3. Формат - пнг (без фона сделать)
4. Этапы:
1 - Обработка заявок с сайта и по телефону
2 - Расчёт стоимости заказа*
* - с учетом всех скидок и доставки (это разместить внизу картинки, как сноску)
3 - Согласование заказа и сроков поставки
4 - Производство или проверка наличия на складе
5 - Проверка качества продукции и сборка заказа
6 - Доставка
5. Примеры этапов - в приложенных файлах
6. Сделать такую картинку, чтобы она органично вписалась на страницу сайта. Месторасположение картинки на сайте, будет указано в файле "Месторасположение".
7. Желательно нарисовать несколько картинок, чтобы была возможность выбрать более точное попадание и уже отдельно работать с определенной картинкой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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