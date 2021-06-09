Принт для корпоративной футболки/свитшота в стиле комиксов

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Закрыт12 заявок538 просмотров

Добрый день. Требуется нарисовать двухсторонний принт для карпоративной одежды. Главный песонаж рисунка - шпаклевочная машина (прикрепил изображение), изображенная в монстрообразном, супермощном виде. На обратной стороне стилизованный лого компании

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