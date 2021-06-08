Привью для роликов на ютубе

Требуется человек, который может взять на себя отрисовку комикса (рукомикса), начиная от скетчей, заканчивая лайном и колором. Сразу скажу - художник должен обладать стилем, который можно посчитать за полноценный стиль комиксов (манхва, манга, рукомикс) ...