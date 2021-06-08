Привью для роликов на ютубе

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Закрыт16 заявок583 просмотра

Добрый день, ищу человека, который сможет делать привью для роликов на ютубе, тематика - ремонт. Работа постоянная и долгосрочная, в неделю делаем минимум 5 привью. Оплата от 200р за привью, примеры привью прикрепляю к сообщению

4 года назад
danay12
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