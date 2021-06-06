Смайлы для Twitch

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Закрыт35 заявок2334 просмотра

1. Примерный стиль рисовки/цвета.

2. Галочкой отмечены наброски, которые необходимо нарисовать (8 смайлов)

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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