Перевести растр в вектор

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Завершен8 заявок1166 просмотров

Исходник в psd большого разрешения.

Результат будет использования для печати наклеек

4 года назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Все очень быстро сделано. Проверил – замечаний нет. Цена адекватная. Рекомендую
все отлично

Заявки фрилансеров

Тимур
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
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Анна
 
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Эрик
 
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Игорь
 
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Ирина
 
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Formart
34 года
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Был
7 месяцев назад
4 года назад