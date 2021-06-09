Здравствуйте. Требуется нарисовать стикеры для Telegram под определенный проект. Объектом для стикеров будет выбран дракончик.
Перевести растр в вектор
Исходник в psd большого разрешения.
Результат будет использования для печати наклеек
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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