Выполнить графический рисунок вектора переработки 5-и видов (пластик,стекло,бумага,органические продукты,металл)
Нарисовать векторную графику (работы на 10 минут).
Нужно нарисовать 9 простых человечков.
Стиль - как в файле №1. Что нарисовать - файл №2.
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