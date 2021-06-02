Нарисовать векторную графику (работы на 10 минут).

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Завершен6 заявок387 просмотров

Нужно нарисовать 9 простых человечков.

Стиль - как в файле №1. Что нарисовать - файл №2.

4 года назад
asankheia
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stesa
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Анастасия очень ответственный исполнитель. Справилась с работой оперативно (быстрее установленных сроков) и очень качественно. Всё сделала именно так, как требовалось в тз. Буду обращаться к ней еще, если появятся новые задачи)) Рекомендую!
Павел приятный и адекватный заказчик, всё понятно объяснил. Рекомендую)

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