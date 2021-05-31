Доброго! Нарисовать постер фотографического качества, возможно коллаж (не арт, не рисунок). Тематика - альбом музыкального исполнителя. От вас - идея и её реализация.
Такую выкройку перенести в ПДФ, точно по размерам.
Такую выкройку перенести в ПДФ (или в рисунок, но с возможностью вставит его в ПДФ), точно по размерам, на прозрачном фоне, для дальнейшего распечатывания.
Размеры я отдельно напишу.
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