Такую выкройку перенести в ПДФ, точно по размерам.

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Закрыт7 заявок454 просмотра

Такую выкройку перенести в ПДФ (или в рисунок, но с возможностью вставит его в ПДФ), точно по размерам, на прозрачном фоне, для дальнейшего распечатывания.

Размеры я отдельно напишу. 

4 года назад
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