Добавить к черно белой картинки надпись

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Завершен5 заявок481 просмотр

Задание: добавить надпись белого цвета схожего по шрифту и стилистике рисунка на картинке из двух слов к черно-белой картинке.

4 года назад
soultan9
Султан 
34 года
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Выбранный исполнитель

Formart
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7 месяцев назад
4 года назад
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