Требуется срисовать исходные изображения (jpg) в Photoshop (.psd)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт31 заявка780 просмотров

Требуется просто срисовать исходные изображения в формате jpg в Photoshop в формат .psd (многослойный формат). Картинки мы будем сами предоставлять - картинок много. Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки. Картинки нужно делать в соответсвии с четкими детальными требованиями (мы их предоставим). Требования не сложные, но руку набить, однозначно, придется.

Цена 5 USD указана за 1 одну не самую сложную картинку. Требуется жесткое соблюдение требований - картинки используются алгоритмом

Общие требования

  • Размер рисунка: 4096x4096. Соотношение сторон - 1:1.
  • Нужно будет создавать картинку, учитывая иерархию слоев
4 года назад
picaso3d
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