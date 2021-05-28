Требуется срисовать исходные изображения (jpg) в Photoshop (.psd)

Требуется просто срисовать исходные изображения в формате jpg в Photoshop в формат .psd (многослойный формат). Картинки мы будем сами предоставлять - картинок много. Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки. Картинки нужно делать в соответсвии с четкими детальными требованиями (мы их предоставим). Требования не сложные, но руку набить, однозначно, придется.

Цена 5 USD указана за 1 одну не самую сложную картинку. Требуется жесткое соблюдение требований - картинки используются алгоритмом

Общие требования