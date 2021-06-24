Отрисовать превью картинки по примеру

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Завершен11 заявок663 просмотра

Отрисовать превью картинки по примеру https://www.youtube.com/c/Idahopainter/videos

Темы дам отдельно, всего 16шт, картинки должны быть интересными а текст в тему оригиальный

4 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Выбранный исполнитель

ewefokwee
20 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$4
1 день
Специалист своего дела, оперативная, внимательная, всегда на связи, спокойно и адекватно реагировала на мои многочисленные правки, в общем кладезь, если вам нужен нацеленный на результат дизайнер. Спасибо вам большое, обязательно буду обращаться!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок, коммуникабельный, понимающий. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Егор
 
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ewefokwee
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