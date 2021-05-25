Преобразование картинки

$8
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Закрыт21 заявка824 просмотра

Требуется перевести данную картинку в PDF, таким образом, чтобы в дальнейшем было возможно редактировать данную картинку, то есть таким образом, чтобы текст на данном макете можно было менять без использования фотошопа, в частности интересуют числовые значения справа от «Entry price» и «Last price», а также текст, который находится справа от надписи «x50». Помимо этого требуется подобрать такой же шрифт как на исходники.

4 года назад
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