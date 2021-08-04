dimok28

Дмитрий dimok28

 
23 годаРоссия/Ижевск
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Создаю сайты на React, Node js и PHP

Довольно долго занимаюсь созданием сайтов. Использую в разработке Node js (express), React и PHP.

PHPJavascriptReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
rabindranatvarma
Алексей 
38 летБолгария
2 года в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
2 года назад
Расшифровка текста из видео
Понравился опыт работы с Дмитрией. Расшифровка из аудио сделана очень быстро и качественно, с добавлением таймкодов. Будем обращаться еще. Спасибо! С уважением, Алексей
Хороший заказчик, пунктуальный. Проблем в работе не возникло, четко пояснил задачу, заплатил вовремя. Рекомендую 👍
Ответный отзыв
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Транскрибировать аудио на английском в текст
Всё отлично! Рекомендуем!
Крайне приятный заказчик. ТЗ разборчиво объяснил. На все вопросы четко и грамотно ответил. Оплату произвёл в срок.
Ответный отзыв