Создаю сайты на React, Node js и PHP
Довольно долго занимаюсь созданием сайтов. Использую в разработке Node js (express), React и PHP.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Генератор QR кодов3 просмотра
- Онлайн игра "Крокодил"5 просмотров
- Интернет магазин одежды2 просмотра
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
2 года назад
Понравился опыт работы с Дмитрией. Расшифровка из аудио сделана очень быстро и качественно, с добавлением таймкодов. Будем обращаться еще. Спасибо! С уважением, Алексей
Ответный отзыв
Хороший заказчик, пунктуальный. Проблем в работе не возникло, четко пояснил задачу, заплатил вовремя. Рекомендую 👍
$20
10 баллов
2 года назад
Всё отлично! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Крайне приятный заказчик. ТЗ разборчиво объяснил. На все вопросы четко и грамотно ответил. Оплату произвёл в срок.