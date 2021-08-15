rabindranatvarma

Алексей правильно постановил задачу. Предупредил о возможных трудностях, за что ему большое спасибо. Всегда был на связи, что помогло очен быстро решать проблемы по мере поступления. И в целом коммуницировать с этим человеком было приятно. Всем рекомендую.