rabindranatvarma

Нужна помощь в отрисовке арта для казуальной мобильной веб игры. Рисуем в Blender, Maya, Photoshop, Illustrator. Для координации с Project manager необходимо знание английского языка на уровне Intermediate. Перед выполнением заказа: Желательны общий опыт хотя бы 1-2 года, небольшое портфолио ...
- $5003D-графика10 заявокЗакрытгод назад
Необходим фрилансер с опытом методической работы и отличным знанием английского языка для составления базы тестовых вопросов по английскому языку по шаблону. Скриншот шаблона во вложении. Вопросов для составления для начала нужно около 1000, поэтому формат работы, оплаты, ...Переводы36 заявокЗакрытгод назад
- $18
Есть sql дамп со словоформами, нужно выбрать из него 1000 нужных и заполнить ими XLS файл по шаблону.Системное программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $18
Есть sql дамп со словоформами, нужно выбрать из него 1000 нужных и заполнить ими XLS файл по шаблону.Системное программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Необходимо спарсить базу словоформ русского языка и заполнить спарсенными данными таблицу XLS по шаблону. Оплата по договоренности. С уважением, АлексейПрикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Расшифровка текста из видео с таймкодами. Тема: электроника. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=OkT_ghUNfLUТранскрибация1 исполнительЗавершен2 года назад
Расшифровка текста из видео. Тема: электроника. [url=https://youtu.be/aTyTlN_qT9M]https://youtu.be/aTyTlN_qT9M[/url]Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен2 года назад