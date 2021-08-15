rabindranatvarma

Алексей rabindranatvarma

 
38 летБолгария/Бургас
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$65
выплачено фрилансерам
71%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
your_nazariy
Назар 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
2 года назад
Парсинг данных из sql дампа
Алексей правильно поставил задачу, всегда был на связи, и оплатил в срок за что ему большое спасибо! Буду рад сотрудничать дальше, всем рекомендую!
Назар в очередной раз отлично справился с парсингом: быстро и без ошибок. Планирую сотрудничать с ним по другим задачам. Большое спасибо! С уважением, Алексей
Ответный отзыв
your_nazariy
Назар 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
2 года назад
Парсинг данных из sql дампа
Алексей правильно поставил задачу. Всегда был на связи, благодаря чему все возникающие проблемы быстро решались. И оплатил в срок. Всем рекомендую!
Назар отлично справился с заданием. Сделал всё быстрее чем я ожидал, качественно и без ошибок. Во время выполнения заказа был на связи. Большое спасибо!
Ответный отзыв
your_nazariy
Назар 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
2 года назад
Парсинг данных
Алексей правильно постановил задачу. Предупредил о возможных трудностях, за что ему большое спасибо. Всегда был на связи, что помогло очен быстро решать проблемы по мере поступления. И в целом коммуницировать с этим человеком было приятно. Всем рекомендую.
Назар отлично и качественно справился с выполнением задачи по парсингу данных из sql дампа. Всё время был на связи, согласовывал детали и уложился раньше срока. Будем сотрудничать ещё. Спасибо!
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belene
Алёна 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
2 года назад
Расшифровка текста из видео (тема: электроника)
Алексей - отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, оплата в срок, быстрые коммуникации. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству!
Большое спасибо Алёне за быструю и качественную расшифровку текста из видео с расстановкой таймкодов. Результатом полностью довольны, будем обращаться ещё.
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dimok28
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$9
10 баллов
2 года назад
Расшифровка текста из видео
Хороший заказчик, пунктуальный. Проблем в работе не возникло, четко пояснил задачу, заплатил вовремя. Рекомендую 👍
Понравился опыт работы с Дмитрией. Расшифровка из аудио сделана очень быстро и качественно, с добавлением таймкодов. Будем обращаться еще. Спасибо! С уважением, Алексей
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