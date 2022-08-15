Необходим срочный перевод текста на Румынский язык. Ожидается качественное выполнение работы в кратчайшие сроки. Укажите сроки выполнения и опыт в переводах.
Тесты по английскому языку
Необходим фрилансер с опытом методической работы и отличным знанием английского языка для составления базы тестовых вопросов по английскому языку по шаблону.
Скриншот шаблона во вложении.
Вопросов для составления для начала нужно около 1000, поэтому формат работы, оплаты, сроков выполнения и сотрудничества в целом обсуждается.
Вопросы необходимо составить с помощью бытовой, общеупотребительной лексики во всех формах времен английского языка. Если начинаем с 1200 вопросов, то распределяем вопросы по 12 временам, по 100 вопросов на каждое из времен:
Present Simple
Past Simple
Future Simple
Present Continuous
Past Continuous
Future Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Future Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
Future Perfect Continuous
Так как вопросы предполагается использовать для экзамена, грамматические и другие ошибки при составлении исключены.
С уважением,
Алексей
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