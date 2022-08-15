Необходим фрилансер с опытом методической работы и отличным знанием английского языка для составления базы тестовых вопросов по английскому языку по шаблону.

Скриншот шаблона во вложении.

Вопросов для составления для начала нужно около 1000, поэтому формат работы, оплаты, сроков выполнения и сотрудничества в целом обсуждается.

Вопросы необходимо составить с помощью бытовой, общеупотребительной лексики во всех формах времен английского языка. Если начинаем с 1200 вопросов, то распределяем вопросы по 12 временам, по 100 вопросов на каждое из времен:

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Continuous

Past Continuous

Future Continuous

Present Perfect

Past Perfect

Future Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Так как вопросы предполагается использовать для экзамена, грамматические и другие ошибки при составлении исключены.

С уважением,

Алексей