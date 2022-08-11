Первод с английского языка на русский

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Закрыт60 заявок1325 просмотров

Мой уровень стадия английского языка B1 Могу переводить английские слова любой сложности, в школе оценка английского языка была не ниже 10

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