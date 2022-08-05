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Аудио запись на арабском. Нужно перевести ее в текст или просто перевести на русский 

3 года назад
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