Требуется осуществить звонок в службу поддержки Vodafone Турция для разблокировки номера +90 546 925 34 83. Поддержка доступна только на турецком языке. Также необходимо уточнить сумму, необходимую для пополнения счета. Сим-карта не находится в Турции, отправка и получение СМС невозможны.