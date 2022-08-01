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    Требуется редактор с хорошим уровнем английского для коррекции автоперевода с Deepl в теме игр. Необходимо устранить нелогичные моменты и шероховатости, работая в 4 документах. Срок выполнения - 1 день.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    3 года назад