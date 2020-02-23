Переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов...

Email: [email protected]

Telegram: @Lucky_wishmaster

Skype: augustine9999

Образование получил за рубежом: Польша, США

Знание языков: английский, польский, немецкий, испанский, итальянский, французский, эстонский.

Услуги: переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов и т.д.

Своевременность и грамотность гарантирую.