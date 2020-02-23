Переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов...
Email: [email protected]
Telegram: @Lucky_wishmaster
Skype: augustine9999
Образование получил за рубежом: Польша, США
Знание языков: английский, польский, немецкий, испанский, итальянский, французский, эстонский.
Услуги: переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов и т.д.
Своевременность и грамотность гарантирую.
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$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
ТОП-20— Переводы
Портфолио
- Английский, польский, немецкий, испанский212 просмотров
- Английский, польский, немецкий, испанский206 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
год назад
Перевод, с небольшими огрехами, был выполнен оперативно (куда раньше сроков).
Ответный отзыв
Все добре.
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод выполнен качественно и даже раньше установленного срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рад, что удалось общаться и сотрудничать с Владом. С ним легко и приятно работать: задачу ставит конкретно, к мелочам не придирчив. Оплату производит своевременно и в полном объёме. Рекомендую!
Переводы
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#12