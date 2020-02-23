Fortunae

Потапов Fortunae

 
52 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов...

Email: [email protected]

Telegram: @Lucky_wishmaster

Skype: augustine9999

Образование получил за рубежом: Польша, США

Знание языков: английский, польский, немецкий, испанский, итальянский, французский, эстонский.

Услуги: переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов и т.д.

Своевременность и грамотность гарантирую.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Переводы
Отзывы заказчиков
Khasin
33 годаСША
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
$40
9 баллов
год назад
Перевод документа
Перевод, с небольшими огрехами, был выполнен оперативно (куда раньше сроков).
Все добре.
Ответный отзыв
Vladislav_n
Влад 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Переводчик на немецкий
Перевод выполнен качественно и даже раньше установленного срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Рад, что удалось общаться и сотрудничать с Владом. С ним легко и приятно работать: задачу ставит конкретно, к мелочам не придирчив. Оплату производит своевременно и в полном объёме. Рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#12