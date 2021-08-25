Khasin

Геннадий Хасин Khasin

 
33 годаСША/Орландо
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
KhasinTelecom
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$264
выплачено фрилансерам
86%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Оформление буклета

    $20

    Требуется создание и оформление презентационного буклета. Текст - наш, Ваш - дизайн (картинки, подготовить к печати). От Вас сделать так, что бы качественная полиграфия распечатала макет и далее осталось его только свернуть по нужным углам. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Специалист мониторинга

    $350

    В компанию Khasin Telecom LLC требуется на удаленную занятость [b]специалист мониторинга.[/b] Данная вакансия [b][u]не требует опыта работы[/u]. [/b] [b]О компании:[/b] [url=https://khasintele.com/]Khasin Telecom[/url] (ранее H&amp;D Telecom) молодая телекоммуникационная компания. Представляет услуги связи на основе GSM \ LTE VoIP оборудования свыше, ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Перевод документа. Юриспруденция. Язык: с рус. на англ. и укр.

    $60

    [b]Требуется перевод[/b] небольшого документа. Тематика - публичная оферта сайта с услугами. Язык - с русского на английский и украинский (отдельным файлом).[list][*]Количество страниц: 6[*]Количетсво слов: 2281[*]Количество символов (без учета пробелов): 16 916[/list] Перевод должен быть выполнен в ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Перевод документа

    $40

    [b]Требуется перевод[/b] небольшого документа. Тематика - трудовой договор. Язык - с русского на английский. [list][*]Количество страниц: 5[*]Количетсво слов: 1735[*]Количество символов (без учета пробелов): 12 406[/list] Перевод должен быть выполнен в деловом стиле, в двух вариантах: с сохранением ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание логотипа компании Khasin Telecom

    [b]Задача[/b] Требуется создание логотипа и фавикона для небольшой компании, которая предлагает различные услуги связи. Логотип должен быть выполнен в деловом стиле и быть узнаваемым без текстового сопровождения. [i]Для завершения работы требуется не менее 3 законченных вариантов от ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Фирменный стиль: логотип, визитка, шрифт

    Требуется создание фирменного стиля предприятия (без работы с веб, только графика). Подробнее по списку требуемых задач: Логотип с фавиконом, фирменные цвета, шрифты, визитка, наклейки. Внимание! Мы используем два языка в производстве, поэтому все атрибуты выше должны быть адаптированы ...

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод договора

    Треубется перевести файл трудового договора с русского на английский язык. Размер документа - 2442 слова согласно статистике документа Word. Из них 17 982 символа без пробелов, 21 175 символов с пробелами. 7 страниц документа, часть текста ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Составление договора для удаленного сотрудника

    Задача Требуется составить трудовой договор на удаленную работу технического специалиста. Компания находится в Калифорнии, нужно будет учитывать Калифорнийское (США) законодательство. Все отсылки и неучтенные в договоре пункты должны быть в соответствии с трудовым законодательством данного штата. ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Оформление буклета
Чётко поставленная задача, без правок и изменений. Моментальная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Спасибо за качественную работу и ответственный подход
Ответный отзыв
RafSimons1986
27 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
$60
7 баллов
год назад
Перевод документа. Юриспруденция. Язык: с рус. на англ. и укр.
Всё нормально.
Не без огрехов, но работа выполнена точно в срок, спасибо.
Ответный отзыв
Fortunae
Потапов 
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
год назад
Перевод документа
Все добре.
Перевод, с небольшими огрехами, был выполнен оперативно (куда раньше сроков).
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Создание логотипа компании Khasin Telecom
Геннадий - отличный заказчик и просто приятный человек. Четкая задача, быстрая оплата - все как положено. Однозначно рекомендую к работе
Очень приятный исполнитель. Сделал работу быстро, качественно. К делу подходит ответственно и сам регулярно пишет с обновлениями. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
sofiasolnushko
София 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$32
10 баллов
2 года назад
Перевод договора
Геннадий,Отличный заказчик,работадатель. Хорошо сработались,спорные моменты решались быстро и сообщя.Было приятно по работать.
Были спорные моменты, но пришли к консенсусу.
Ответный отзыв