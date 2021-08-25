Требуется создание и оформление презентационного буклета. Текст - наш, Ваш - дизайн (картинки, подготовить к печати). От Вас сделать так, что бы качественная полиграфия распечатала макет и далее осталось его только свернуть по нужным углам. ...
- $20Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $350
В компанию Khasin Telecom LLC требуется на удаленную занятость [b]специалист мониторинга.[/b] Данная вакансия [b][u]не требует опыта работы[/u]. [/b] [b]О компании:[/b] [url=https://khasintele.com/]Khasin Telecom[/url] (ранее H&D Telecom) молодая телекоммуникационная компания. Представляет услуги связи на основе GSM \ LTE VoIP оборудования свыше, ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $60
[b]Требуется перевод[/b] небольшого документа. Тематика - публичная оферта сайта с услугами. Язык - с русского на английский и украинский (отдельным файлом).[list][*]Количество страниц: 6[*]Количетсво слов: 2281[*]Количество символов (без учета пробелов): 16 916[/list] Перевод должен быть выполнен в ...Переводы1 исполнительЗавершенгод назад
- $40
[b]Требуется перевод[/b] небольшого документа. Тематика - трудовой договор. Язык - с русского на английский. [list][*]Количество страниц: 5[*]Количетсво слов: 1735[*]Количество символов (без учета пробелов): 12 406[/list] Перевод должен быть выполнен в деловом стиле, в двух вариантах: с сохранением ...Переводы1 исполнительЗавершенгод назад
[b]Задача[/b] Требуется создание логотипа и фавикона для небольшой компании, которая предлагает различные услуги связи. Логотип должен быть выполнен в деловом стиле и быть узнаваемым без текстового сопровождения. [i]Для завершения работы требуется не менее 3 законченных вариантов от ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется создание фирменного стиля предприятия (без работы с веб, только графика). Подробнее по списку требуемых задач: Логотип с фавиконом, фирменные цвета, шрифты, визитка, наклейки. Внимание! Мы используем два языка в производстве, поэтому все атрибуты выше должны быть адаптированы ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт2 года назад
Треубется перевести файл трудового договора с русского на английский язык. Размер документа - 2442 слова согласно статистике документа Word. Из них 17 982 символа без пробелов, 21 175 символов с пробелами. 7 страниц документа, часть текста ...Переводы2 исполнителяЗавершен2 года назад
Задача Требуется составить трудовой договор на удаленную работу технического специалиста. Компания находится в Калифорнии, нужно будет учитывать Калифорнийское (США) законодательство. Все отсылки и неучтенные в договоре пункты должны быть в соответствии с трудовым законодательством данного штата. ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен2 года назад