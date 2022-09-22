Создание логотипа компании Khasin Telecom

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок537 просмотров

Задача

Требуется создание логотипа и фавикона для небольшой компании, которая предлагает различные услуги связи. Логотип должен быть выполнен в деловом стиле и быть узнаваемым без текстового сопровождения.

Для завершения работы требуется не менее 3 законченных вариантов от исполнителя.

Обязательные требования

Логотип должен состаять из знака и текстовой составляющей (так же как и знак может быть использован без текстовой составляющей, т.е. должен быть самодостаточным).

Должен быть "строгим" и иметь деловую составляющую.

Более полный список требований в прикрепленном файле к данному заданию.

Убедительная просьба! Внимательно ознакомиться с техническим заданием и на его основе дать окончательную оцену своей работе.

3 года назад
Khasin
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месяц назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
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$30
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Escrow
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